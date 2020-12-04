Главные достопримечательности Шотландии

Продолжая шотландскую неделю на нашем портале, сегодня хотим предложить вашему вниманию главные достопримечательности этой загадочной и манящей страны. Также не стоит забывать, что вам потребуется страховка для путешествий за границу.

Лох-Ломонд

Лох-Ломонд — еще одно красивейшее шотландское озеро, но менее известное, чем Лох-Несс. Оно окружено холмами и древними замками, а на 24 милях самого озера находится множество островов (некоторые из них даже являются обитаемыми). Самый большой из них — остров Inchmurrin, где расположен замок Леннокс XIV века и руины монастыря VII века. Ну а само озеро находится в 24 милях к северу от города Глазго и доехать туда путешественнику не составит особого труда, поскольку к озеру водят множество экскурсий.

Гебридские острова

Гебридские острова, формирующие архипелаг у западного побережья Шотландии, способны удивить даже самого искушенного путешественника. Так, еще во времена Мезолита, как считают ученые, здесь сформировались нерукотворные каменные «скульптуры», размеры которых колеблются от совсем маленьких до исполинских. Кажется, будто это — не камни, а окаменевшие древние люди, которые настолько любили свои острова, что навеки застыли здесь для того, чтобы Гебридские острова не смыло в море…

Остров Стаффа

Еще один уникальный природный остров Стаффа известен благодаря тому, что здесь находится множество базальтовых колонн. Некогда на острове постоянно проживали люди, но сейчас он необитаем и посещается только туристами. Красотами этого острова восхищались такие известные люди, как Вальтер Скотт, Жюль Верн и многие другие. Но не только местная природа привлекает сюда путешественников, но и пещеры озера, самыми известными из которых являются Козлиная пещера, Раковина, пещера Лодки, пещера Маккиннона и пещера Жадины. Все они образовались благодаря гигантским базальтовым колоннам, так что остров Стаффа — поражающий воображение шотландский музей под открытым небом.

Мост Форт

Немногие знают, что именно в Шотландии находится самый старый мост, который соединяет Эдинбург с севером страны. Мост Форт был построен аж в 1890 году и до сих пор по нему ежедневно проезжают около 200 поездов. Мост держится на трёх опорах высотой 100,6 метров каждая, а его протяженность превышает 521 метр, так что долгое время мост Форт был не только самым старым, но и самым длинным и красивым в мире. Если приглядеться к конструкциям моста повнимательнее, можно понять, откуда Гюстав Эйфель почерпнул идею для своей знаменитой башни. А ведь он, к слову сказать, присутствовал на открытии моста Форт!

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»

ОГРН 1027739642281

23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.