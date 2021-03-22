Неоновые вывески

При изготовлении светящихся вывесок используются наполненные инертным газом трубки. Данный способ производства даёт возможность создавать изображения, логотипы и надписи различных цветов и оттенков: лимонный, белый, золотой, фиолетовый, красный, синий. За счет пластичности материала, трубкам из неона можно придать практически любую форму и размер.

Продукция, изготовленная из неоновых трубок, может применяться в следующих сферах.

В наружной рекламе

Яркие неоновые вывески давно стали неотъемлемой частью современной городской среды. Вывески используются в наружной рекламе магазинов, баров, ресторанов, ночных клубов, салонов красоты, пиццериях, кафетериях, а также других многочисленных коммерческих организациях. Особенно актуальна неоновая реклама для заведений, работающих круглосуточно или преимущественно в ночное время.

Огромным преимуществом неоновых вывесок является то, что надписи хорошо видны даже на большом расстоянии и при любых погодных условиях. Интересно оформленный фасад заведения способен обратить внимание потенциальных клиентов. Благодаря разнообразию цветовых решений и возможности создавать с помощью неоновых трубок различные символы и надписи, можно создавать уникальный дизайнерский продукт, способный позитивно влиять на общий имидж организации.

В интерьерах

Одним из современных актуальных трендов является использование неона в дизайне интерьеров.

При размещении неоновых элементов в коммерческих помещениях: в гостиницах, салонах красоты, ночных клубах, кафе и барах, они будут способствовать созданию соответствующего настроения у посетителей.

Можно использовать неоновые трубки в домашнем интерьере для того, чтобы подчеркнуть современный дизайн помещения, а также в качестве альтернативы привычным светильникам.

При проведении мероприятий

Освещение неоновыми трубками может стать ярким украшением различных торжественных мероприятий: свадеб, юбилеев, корпоративных мероприятий, вечеринок. С помощью неоновых вывесок можно необычно украсить помещение, где будет происходить торжество.

Используя надписи, созданные с помощью неона, можно оформить поздравления на мероприятии, которые станут одним из самых привлекательных мест для создания фотографий. Наиболее выигрышным вариантом будет размещение неоновых трубок на фоне натуральных материалов: камень, дерево или кирпич.

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