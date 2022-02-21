4 плюса размещения рекламы в метро для малого бизнеса

Реклама в самом массовом виде общественного транспорта, метрополитене, работает всегда. Но большинство рекламных площадей сейчас занято рекламодателями из среднего и крупного бизнеса. Ювелирный ритейл, продавцы недвижимости, банки — вот те клиенты, что делают кассу рекламным агентствам. Но ситуация постепенно меняется. Представители малого бизнеса теперь находят выгодным размещаться в метро. Исследования структуры рынка показывают, что охотно дают рекламу в метрополитене Самары ивент-агентства, различные курсы и школы, малые предприятия из сферы услуг, даже интернет-магазины.

Почему объявления в метро так эффективны?

Здесь работает целый комплекс факторов:

Охват огромной аудитории. Практически весь город за несколько дней увидит новое рекламное объявление. Объявление попадет практически в любую целевую аудиторию, ведь в метро ездят все, от мала до велика. Ненавязчивый, но длительный контакт. Люди в вагоне контактируют с рекламой не считаные секунды (как на улице), а несколько минут, пока поезд доедет до нужной станции. За это время содержание рекламного объявления четко фиксируется в сознании человека. Многократные контакты с объявлением. Люди пользуются метро ежедневно, видят рекламу много раз. По статистике, люди, постоянно ездящие в метро, прочитывают одно и то же объявление 5-7 раз. Естественная заинтересованность. В метро особо нечем заняться. Пассажиры, у которых нет в руках телефона или книги, изучают рекламу. Ведь разглядывать попутчиков неудобно, а смотреть в окно неинтересно.

Стоимость одиночного показа в метро очень мала, что, безусловно, привлекает владельцев малого бизнеса. Но порог входа, да еще с полным покрытием для региональных бизнесменов пока высок. Поэтому так важно выбирать оптимальное место для размещения и правильные временные рамки. Те же ивент-агентства рекламируют себя в период каникул и новогодних праздников, а предприятия общепита — перед открытием или запуском рекламной кампании.

Какие аргументы убеждают региональных бизнесменов покупать рекламу в метро?

Рекламируясь именно в метрополитене, можно быстро повысить узнаваемость нового бренда. Объявления в самарском метро дешевы в показе: гораздо дешевле, чем реклама на лайтбоксах или на ТВ. И они позволяют кратно повысить эффективность ваших рекламных кампаний, донести рекламный месседж непосредственно потенциальному клиенту.