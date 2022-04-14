Наследственные споры и юридическая помощь

Семейных проблем, конфликтов, которые требуют привлечения юриста, достаточно много. В юридической консультации и сопровождении дел в суде нуждаются лица, у которых возникли проблемы с разделом имущества после развода, признанием брака недействительным (фиктивным), взысканием алиментов, порядка общения с ребёнком. Одна из самых распространённых проблем — это и вступление в наследство.

Конечно, можно заниматься «волокитой», но практика показывает, что наследственные споры юрист с опытом решит гораздо быстрей. И, главное, результат получится максимально контролируемым.

Виды помощи при вступлении в наследство

Консультации. Иногда ясность в делах и существенные сдвиги в нём могут дать консультации. Это самый доступный по стоимости для клиента вариант, при этом, получив чёткий алгоритм действий, пользователь может уверенно двигаться дальше. Для очень сложных случаев этот вариант юридической помощи не подходит, для типовых и, если у клиента есть время на хождение по инстанциям, — вполне.

Представление интересов наследника в нотариате.

Досудебное урегулирование.

Составление исковых заявлений.

Полное сопровождение клиента на всех этапах.

Иногда бывает так, что клиенты полагают: консультации будет достаточно, но на деле выбирают и иные услуги, и, если видно с самого начала, ситуация — непростая, лучше сразу выбрать полное сопровождение.

Подводные камни

Процесс наследственных споров часто нарушается из-за наличия следующих подводных камней:

Сложности в установлении факта родственных связей. При этом иногда проблема связана только с тем, что требуется восстановить недостающие документы, а иногда может потребоваться и генетическая экспертиза: например, для подтверждения отцовства.

«Пробелы» в обстоятельствах смерти.

Объявление гражданина умершим. Типичный пример: при вступлении в наследство начинает «фигурировать» родственник, который умер много лет назад, но в другой стране, возможно даже континенте.

«Разбежка» между тем, что написано в завещании и тем, что гласит закон. Такая проблема чаще всего возникает, если завещание изначально составлено юридически некорректно.

Правильно выбранный формат сотрудничества с юристом, вдумчивое отношение к проблеме помогают избавиться от самого тяжёлого подводного камня, решив наследственные споры максимально конструктивно и справедливо.