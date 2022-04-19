Сертификация ISO 9001 управление качеством, внедрение ИСО 9001

ISO 9001 — самый признанный в мире стандарт системы менеджмента качества. ISO 9001 был принят более чем 1 миллионом организаций по всему миру и используется такими компаниями, как ваш, для постоянного мониторинга, управления и улучшения качества своих продуктов и услуг.

Это мощный инструмент улучшения бизнеса, обеспечивающий основу и руководство, необходимые для последовательного удовлетворения ожиданий и нормативных требований ваших клиентов.

Что такое ISO 9001?

ISO 9001-это международный стандарт систем менеджмента качества, впервые опубликованный в 1987 году Международной организацией по стандартизации (ISO), он является одним из наиболее часто используемых инструментов управления во всем мире.

Он предназначен для того, чтобы помочь организациям обеспечить удовлетворение потребностей клиентов и других заинтересованных сторон, имея структуру, которая помогает обеспечить стабильное качество при предоставлении товаров и/или услуг.

Этот стандарт использует процессный подход и основан на 7 принципах управления качеством, которые включают в себя сильную ориентацию на клиента, участие высшего руководства и стремление к постоянному совершенствованию.

Преимущества ISO 9001

Система менеджмента качества ISO 9001 (СМК) поможет вам оптимизировать ваши процессы, уменьшить количество ошибок, освободить драгоценное время управления и улучшить внутренние коммуникации. Компании, применяющие этот подход, выигрывают от повышения морального духа сотрудников, улучшения удержания клиентов и увеличения доходов.

Короче говоря, сертификация по ISO 9001 демонстрирует, что ваша организация ориентирована на клиента и стремится предоставлять высококачественные услуги.

Вот основные преимущества использования системы ISO 9001:

Повышение эффективности: следуя передовым отраслевым практикам и ориентируясь на качество, вы можете снизить затраты. Увеличение доходов: благодаря репутации ISO 9001 вы можете выиграть больше тендеров и контрактов, а также, будучи более эффективными, вы также сохраните больше клиентов и испытаете больше повторных заказов. Более высокий уровень удовлетворенности клиентов: понимая потребности ваших клиентов и уменьшая количество ошибок, вы повышаете уверенность клиентов в своей способности поставлять продукты и услуги. Улучшение отношений с поставщиками: поскольку сертификация гарантирует внедрение передовых процессов, которые могут способствовать более эффективным цепочкам поставок, сертификация повышает их доверие к вашим процессам. Улучшение морального духа сотрудников: улучшая внутренние коммуникации, вы гарантируете, что все работают по одной повестке дня.

Сколько стоит ISO 9001?

Цены будут варьироваться в зависимости от размера и сложности вашего бизнеса.

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Требования ISO 9001