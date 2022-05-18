Основные параметры выбора кондиционера

Комфортный микроклимат в помещении в любую погоду способен обеспечить кондиционер. Сейчас в продаже представлены оконные, мобильные, напольные, инверторные установки и системы типа сплит. В квартирах и жилых домах обычно устанавливают так называемые мультисистемы с единым наружным блоком.

Узнать, сколько стоит сотовый телефон в Ташкенте или кондиционер интересующей вас модели, вы можете буквально в один клик. Для этого достаточно перейти на крупнейшую торговую площадку Узбекистана glotr.uz и ознакомиться с доступными предложениями. Современные модели климатической техники позволяют контролировать температуры воздуха в помещениях с точностью до 1 градуса и тем самым создавать комфортные условия жизни. Главное — совместимость с приточно-вытяжным оборудованием и механизмом для забора свежего воздуха.

Ориентируйтесь на площадь дома либо комнаты

Продажа кондиционеров в Ташкенте осуществляется для помещений разной площади. Это один из главнейших параметров, которые нужно учитывать при покупке. Если видите, что площадь комнаты больше, чем указано в инструкции к устройству, присмотритесь к более мощным моделям. При этом не следует брать слишком мощный вариант для компактного помещения — он будет только раздражать шумом и усиленно потреблять электричество.

Фильтры

Кондиционер не только нагревает или охлаждает воздух — он еще осуществляет его фильтрацию. Бактерии, пыль, шерсть животных, неприятные ароматы оседают на фильтрах климатической системы. Вариантов существует много:

дезодорирующие;

противогрибковые;

плазменные;

антибактериальные.

Узнайте, какие включены в базовую комплектацию, а какие нужно будет устанавливать дополнительно.

Температурный диапазон

Одна из основных особенностей кондиционера состоит в нагреве комнаты только при условии уличных температур выше −5 градусов. Инверторные модели работают на нагрев, если столбик термометра на улице опускается до −15 градусов.

Нужен ли ионизатор?

Эта опция не обязательна — ориентируйтесь на личные предпочтения. Но, благодаря ионизатору, можно добиться максимальной чистоты воздуха в помещениях — как после грозы летом.

Шумность

В отдельных зонах квартиры повышенный шум при работе кондиционера просто не уместен. Речь о кабинете, спальне или детской комнате. Поэтому при выборе обязательно смотрите на данный параметр и отталкивайтесь от типа помещения, в котором планируете использовать устройство. Обычно в инструкции указывается значение «от и до», точная цифра будет зависеть от выбранного режима.

Цена

Стоимость климатической установки складывается из цены самого оборудования и работ по монтажу. Плюс следует учитывать затраты на электроэнергию. При условии постоянного использования кондиционер может «съесть» много, поэтому лучше будет остановиться на А классе.

Нужны ли дополнительные опции?

Они расширяют функционал сплит-системы и увеличивают ее цену. Обратите внимание на опцию типа смарт, наличие подачи свежего воздуха, сканер присутствия. Эти функции полезны всегда.