Какой вид внутренней отделки лоджии подойдет именно вам

Отделка лоджии — популярное решение, которое помогает защитить жилые комнаты от осадков и ветра, а также повысить теплосбережение. Часто такой способ выбирают для увеличения полезной площади квартиры, обустраивая здесь подобие рабочего кабинета, уединенное место отдыха, зимнюю оранжерею. Поэтому не удивительно, что выбору отделочных материалов и способам оформления этого небольшого пространства уделяют столько внимания.

Эксперты компании «Балкон-Плюс» в Самаре рассказали, какие варианты отделки сегодня пользуются особенным спросом.

Обшивка стен

Отправной точкой ремонта является монтаж теплоизоляции. Ее выполняют при помощи плит пенополистирола (экономвариант) или базальтовой ваты (обходится немного дороже). После этого приступают к финишному декоративному оформлению.

Бюджетный метод оформить стены — обшить все поверхности пластиковыми панелями. Они прочные и долговечные, выпускаются в различных вариантах дизайна, противостоят перепадам температур, не выгорают на солнце. Единственный нюанс их установки связан с необходимостью обустройства обрешетки для крепления сайдинга. Из-за этого объем пространства уменьшается.

Альтернативное решение — зашить стены деревянной вагонкой. Традиционная древесина не сдает своих позиций, поклонников такого метода отделки все еще много. Современные технологии обработки дерева улучшают его эксплуатационные качества.

Так, применение специальных пропиток способствует:

защите от выгорания;

повышению влагостойкости;

защите от насекомых, плесени;

расширению цветовой гаммы.

Более затратным и трудоемким способом оформления застекленной лоджии или балкона считается нанесение штукатурки. Поверх нее можно нанести краску любого оттенка или использовать декоративные покрытия с фактурными эффектами.

Обустройство пола и потолка

Обеспечению необходимого уровня теплоизоляции способствует грамотная подготовка потолка и пола. В первом случае для обшивки поверхности используют:

гипсокартонные листы;

ПВХ-сайдинг;

навесные пластиковые панели.

Пол первым делом утепляют, используя листы пенополистирола, после чего выравнивают бетонной стяжкой. Поверх нее допускается укладка практически всех вариантов напольных покрытий — начиная бюджетным линолеумом, пробковыми панелями, ламинатом и заканчивая керамогранитом, паркетом или паркетной доской.

Расчет работ в каждом случае проводится индивидуально. На цену влияют площадь помещения, используемые материалы, сложность дизайнерских решений.