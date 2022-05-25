Выбираем каркасный бассейн Бествей: особенности и виды

В жаркую погоду у многих возникает желание окунуться в теплую водичку. Наличие природных водоемов не всегда позволяет отправиться всей семьей на природу из-за плохого качества воды. Хорошей альтернативой представляется каркасный бассейн Бествей, установленный на территории частного коттеджа или около дачного домика. Стоит разобраться с его отличительными особенностями и существующими разновидностями.

Особенности

Отличительной особенностью каркасных изделий является их исполнение. Это сборные изделия, способные выдержать значительную нагрузку. К их отличительным особенностям относят:

доступность за счет продуманного исполнения и используемой технологии производства;

простота сборки, в которой справиться любой пользователь независимо от возраста, пола и базового образования;

упрощенный монтаж, позволяющий отказаться от тщательной и дорогостоящей подготовки основания для установки сборкой конструкции;

герметичность при полном заполнении чаши, так как для изготовления изделия производитель использует надежную ПВХ пленку толщиной до 0,9 мм, подвергаемую дополнительному армированию для улучшения технических характеристик;

ассортимент, позволяющий выбрать подходящую модель для своего дома или дачи.

Важным моментом является удобство хранения. После завершения дачного сезона многие дачники возвращаются в квартиры. Бассейн на этот период можно собрать и положить в удобное место на хранение. С началом весеннего периода он может быть установлен повторно.

Варианты исполнения

Чтобы бассейн приносил только положительные эмоции, стоит сразу обратить внимание на комплектацию. Производители предлагают изделия:

для детей с небольшим диаметром чаши и для все семьи, отличающиеся значительной вместимостью;

с картриджным фильтром, обеспечивающим высокую степень очистки находящейся в чаше воды за счет грамотного подбора технических характеристик;

с высокопроизводительным песчаным фильтром, очищающим воду от примесей.

В качестве дополнительного оборудования могут рассматриваться хлоргенератор для дезинфекции, лестница для упрощения подъема, тент для дополнительной защиты от грязи, волейбольная сетка для активного отдыха.

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