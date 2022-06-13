Рекомендации по составлению текста для рекламных листовок

Положительное утверждение — это главное правило рекламы, не важно: это листовка в руки (https://945.by/uslugi/v-ruki <- узнать больше) или баннер на автостраде. Стандартная коммуникация не должна превышать 7 слов, это максимум, который человек воспринимает сразу.

Простота сообщения очень важна, потому что человек, получающий листовку, занят, помимо, этого другими делами и мыслями. Если с первого взгляда он не понимает суть предложения, то может просто выкинуть рекламу и забыть о ней навсегда. А это не тот эффект, на который рассчитывает производитель.

Частицу «не» в рекламе уже давно не используют. Психологи доказали, что подсознательно эта частица воспринимает в негативном подтексте и поэтому даже хорошее предложение будет оценено с неправильной для производителя стороны.

Важно помнить: размерам листовки тоже необходимо уделить достаточно внимания. Самые лучшие рекламные листовки — это листы маленького размера с крупным шрифтом. Чем легче хранить листовку, тем дольше она пробудет в руках потенциального клиента. Идеальным считает размер визитки, потому что ее можно положить в бумажник. Если предложение не помещается на таком маленьком формате, то можно сделать и больше, главное — не превышать предельного размера. Максимальный размер — половина альбомного листа А4. Хотя, если вы хотите сделать развешивание листовок на ручки дверей (https://945.by/uslugi/do-dveri <- узнать тут), то формат бумаги лучше выбирать более прямоугольный, нежели квадратный.

Как листовке задержаться в доме

Чтобы листовка сохранилась у клиента намного дольше, лучше соединить ее с каким-то событием. Например, приурочить к открытию магазина с указанием конкретной даты и времени или сезоном начала скидок. Людям интереснее получить не простую рекламную листовку, а купон на скидку, пригласительное на открытие магазина или на дегустацию товара. Изменение названия автоматически увеличивают значимость этого предложения в глазах получателя листовки.

Когда реклама рассчитана на долгое время, то в ней следует указать то, чем она ценна. Чем выше ценность листовки, тем больше вероятность, что ее постараются сохранить. Лучший вариант — это, помимо рекламного предложения, напечатать на листе что-то важное:

календарь,

схему метро,

карту,

список необходимых телефонов.

Если она еще и красочно оформлена, то человек скорее положит ее в бумажник или повесит на стену, чем если она ничем не примечательна, кроме информации.

Важно учесть, что реклама должна быть на одной стороне с информацией, иначе, положив ее одной стороной вверх, о предложении на оборотной стороне могут и забыть.

Эти простые правила, конечно, не гарантируют вашему предложению мгновенную популярность и успех. Во многом это зависит от производителя и политики самой организации. Соблюдение правил сможет обеспечить первоначальный интерес к предложению, а какое оно получит продолжение, никто не сможет предугадать.