Разновидности и особенности электростанций

Электростанции применяются в разных областях — от обеспечения электроэнергией жилых домов до поддержки работы крупных промышленных объектов. Для того, чтобы получать энергию на таких станциях, используется разное топливо: газ, дизельное горючее, уголь. Иногда источником становится сила ветра или солнечные батареи. Они применяются достаточно редко — чаще можно встретить станции с источниками на основе нефти или угля. Ещё один вариант — газ, который оказался очень популярен: он относительно недорог и при этом может обеспечивать объект достаточным количеством электротока.

Таким образом, газовые электростанции требуются, когда нужно получить электроэнергию по сниженной цене, но льготные тарифы на потребителя не распространяются. Это эффективное решение вопроса с ценой без ущерба для производительности.

Разновидности и преимущества электростанций

Наиболее распространённая разновидность таких объектов (особенно крупных) — гидроэлектростанция. Она может питать целый город или несколько населённых пунктов. Есть и другие, различающиеся по типу источника энергии:

угольные;

дизельные;

солнечные;

газовые.

Это не полный список — источников на самом деле намного больше. Некоторые из них пока не очень распространены — к примеру, внедрение солнечной энергетики пока что идёт довольно медленно. Для небольших объектов часто используется бензин, дизтопливо или газ.

Работа электростанции основана на генераторах. Чем их больше, тем выше производительность — но она зависит не только от количества устройств, а и от свойств топлива.

Особенности газопоршневых станций

Такие установки часто используются для получения электроэнергии с низкой себестоимостью. Выхлоп, в отличие от бензинового, не содержит дополнительных вредных элементов. При этом эффективность достаточно высока, а сам природный газ легко найти, это распространённый материал.

Второе по частоте использования топливо для генераторов — бензин (и другие продукты нефти). Но у них обнаружился и ещё один недостаток: они могут сгорать не полностью, оставлять осадок и другие следы. Со временем это может привести к засорению системы. С газом таких проблем не возникает.

Кроме этого, газовые устройства могут работать в течение длительного срока. Часто проходит более 10-20 лет, прежде чем они изнашиваются. Они готовы к применению даже в достаточно сложных условиях.