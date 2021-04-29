В Самаре с 30 апреля открываются шесть пристаней

Теплоходы на Волге готовятся курсировать по летнему расписанию. С 30 апреля планируют начать работу еще 6 пристаней. Речной транспорт будет перевозить пассажиров от пристани Осипенко и Пляжа им. Фрунзе в Самаре. Наладят отправление теплоходов от Солнечной поляны, Зольного, Винновки (Осиновки) и Богатыря.
Речной транспорт в Винновку будет ходить дважды в день от пристани в Самаре, по пути делая остановку в Нижнем пляже и Шелехмете. С Зольным транспортная связь будет осуществляться трижды в день. Попутно теплоход будет делать остановки в Солнечной поляне, Богатыре и селе Ширяево.
Жители Самары и области уже пользуются переправой в Гаврилову поляну, Подгоры. Обеспечена почти круглогодичная доставка пассажиров в Рождествено и на Проран.