В Самаре с 30 апреля открываются шесть пристаней

Теп­ло­хо­ды на Вол­ге гото­вят­ся кур­си­ро­вать по лет­не­му рас­пи­са­нию. С 30 апре­ля пла­ни­ру­ют начать рабо­ту еще 6 при­ста­ней. Реч­ной транс­порт будет пере­во­зить пас­са­жи­ров от при­ста­ни Оси­пен­ко и Пля­жа им. Фрун­зе в Сама­ре. Нала­дят отправ­ле­ние теп­ло­хо­дов от Сол­неч­ной поля­ны, Золь­но­го, Вин­нов­ки (Оси­нов­ки) и Богатыря.

Реч­ной транс­порт в Вин­нов­ку будет ходить два­жды в день от при­ста­ни в Сама­ре, по пути делая оста­нов­ку в Ниж­нем пля­же и Шелех­ме­те. С Золь­ным транс­порт­ная связь будет осу­ществ­лять­ся три­жды в день. Попут­но теп­ло­ход будет делать оста­нов­ки в Сол­неч­ной поляне, Бога­ты­ре и селе Ширяево.

Жите­ли Сама­ры и обла­сти уже поль­зу­ют­ся пере­пра­вой в Гав­ри­ло­ву поля­ну, Под­го­ры. Обес­пе­че­на почти круг­ло­го­дич­ная достав­ка пас­са­жи­ров в Рож­де­стве­но и на Проран.