«Нас хотят лишить правдивого ведомства». Учитель высшей категории просит не закрывать Госфинконтроль

На фоне слухов о скорой реорганизации (читай – уничтожение независимости) местного Госфинконтроля стали появляться открытые письма в защиту контрольного ведомства. В распоряжение редакции «Новой в Поволжье» попало обращение подобного рода – написал его учитель высшей категории, адресовав первым лицам государства.

Отметим, что только за первое полугодие 2016 года по результатам работы регионального Госфинконтроля были обращены в пользу областного бюджета около 2 миллиардов рублей и возбуждено пять уголовных дел по фактам мошенничества и хищений средств бюджета Самарской области и муниципальных бюджетов. Госфинконтроль также выявил 159 нарушений, допущенных Главным управлением организации торгов Самарской области при организации и проведении госзакупок.

Не смотря на такую эффективность, первый вице-губернатор Александр Нефёдов, согласно официальному предписанию, поручил руководителю администрации губернатора Дмитрию Овчинникову и министру управления финансами региона Сергею Кандееву представить предложения по реорганизации службы государственного финансового контроля Самарской области в срок до 6 октября 2016 года.

Подробности реструктуризации доподлинно пока неизвестны. Выдвигается версия, что относительно самостоятельное контрольное ведомство будет присоединено к департаменту по вопросам правопорядка и противодействия коррупции администрации губернатора. То есть, по факту самарский Госфинконтроль потеряет независимость и превратится в ручное ведомство (коих итак много) главы региона.

После активного обсуждения в местном медиа пространстве «подводных течений» процесса реорганизации самарского Госфинконтроля за контрольное ведомство вступились местные жители. Так, в распоряжение редакции попало открытое письмо учителя высшей категории Лидии Чуриковой, адресованное президенту, премьер-министру, его заместителю, генпрокурору, федеральному министру финансов и губернатору Самарской области, с просьбой сделать всё возможное, чтобы не закрывать и/или не реорганизовывать местный Госфинконтроль.

«Новая газета в Поволжье» публикует полный текст обращения.

«Я, Чурикова Лидия Николаевна, учитель истории с 36-ти летним педагогическим стажем. Ветеран педагогического труда, учитель высшей категории. Обращаюсь к Вам с просьбой: сделайте всё возможное, чтобы не закрывать и не реструктуризировать Госфинконтроль Самарской области.

Так как эта организация вернула очень много денег в бюджет Самарской области. Так как они открыты, доступны для всех и каждого, их работа видна и очень значительна. Они сэкономили очень много денег по многим строящимся объектам, а также по бюджетным организациям (здравоохранение и образование).

За работой данной организации я слежу уже на протяжении года. Первый раз услышала о них, когда они в октябре 2015 г. в Самаре организовывали Всероссийский Форум органов финансового контроля. На нём показывали, рассказывали, как наши хорошо работают, каких добиваются успехов в сфере экономии бюджетных средств. Выступал их руководитель Михеева Ольга Александровна. И тогда, и летом этого года, и сейчас я слышу от её серьёзные оперативные данные по финансовым проверкам многих объектов. Она – высокопрофессиональный юрист и экономист. Иначе бы не смогла оперировать такой базой данных.

Сколько проведено ревизий, проверок, и результат в итоге только положительный! Вот, например, я обратилась в Госфинконтроль Самарской области с просьбой провести проверку финансовой и хозяйственной деятельности санаторной школы-интернат №9 (г. Самара), где учится моя внучка Чурикова Лада.

1). Выяснилось, что в течение двух лет (2013-2015 гг.) данное учреждение оплачивало налог на земельный участок, которым не пользовалось. В результате руководством школы-интернат №9 допущен неправомерный расход бюджетных средств в размере 6 млн. 250 тыс. руб.

2). Помимо этого, региональному Госфинконтролю удалось выяснить, что в течение всего 2015 года средняя заработная плата учителей данного образовательного учреждения (18, 925 тыс. руб.) была ниже средней зарплаты в регионе (26,498 тыс. руб.).

3). Контрольное ведомство выявило также 4 нарушения законодательства о закупках, а именно несвоевременно размещён отчёт об исполнении контракта и изменены существенные условия контракта. За данные нарушения Госфинконтролем Самарской области бухгалтер учреждения привлечена к административной ответственности (наложен штраф в размере 15 тыс. рублей).

4). Результаты проверки были направлены в Прокуратуру Самарской области. И правоохранительное ведомство провело дополнительную проверку. В итоге, в адрес директора образовательного учреждения вынесено представление.

Даже из моего личного примера следует, что сотрудникам Госфинконтроля Самарской области нужно продолжать эту полезную деятельность. Однако их собираются закрывать! А ведь никто, кроме них, такую работу делать не будет! Видимо, они кому-то очень сильно помешали! Нас хотят лишить правдивого контрольного ведомства!

Прошу Вас не допустить закрытия и/или реструктуризации Госфинконтроля Самарской области!».

На обложке: Ольга Михеева — руководитель Госфинконтроля Самарской области.