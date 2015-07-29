Как это делается в Самаре (часть вторая, судебная)

16 июля состоялось заседание Ленинского районного суда о незаконности признания аварийным дома 91 по улице Галактионовской.

В небольшом кабинете судьи Владимира Суркова собралось множество заинтересованных лиц. Мест хватило не всем, нескольким гражданам прищлось постоять.

Поскольку на этот раз ответчики появились в полном составе, заседание все же состоялось, хотя и длилось не слишком долго. Рассмотрение дела по существу, правда, не началось. Поскольку открылись некоторые новые подробности, и выяснилось, что для более полного понимания дела необходимо привлечь еще ряд свидетелей, а также изучить дополнительную документацию.

Напомним, речь шла о том, что в январе нынешнего года дом (усадьба мещанки Прасковьи Богдановой) под номером 91 по улице Галактионовской в историческом центре Самары был признан аварийным, подлежащим расселению и сносу. Жильцы и собственники квартир, вложившие за последние годы немалые средства как раз в ремонт и благоустройство дома, не считают его аварийным. Они полагают, что городская и районная администрации своими действиями обслуживают интересы строительных компаний, желающих получить приятный бонус в виде площадки под точечную застройку в центре города. Обращения жильцов в прокуратуру и иные инстанции ничего не дали, и тогда осталось последнее средство — судебное разбирательство. Собственница одной из квартир обратилась с иском о признании незаконными распоряжений и заключений по поводу аварийности дома. Ответчиками выступают администрации города и Ленинского района Самары.

Предыдущее заседание, 2 июля, по сути не состоялось из-за неявки одного из ответчиков — городской администрации. А вот 16 июля представители администрации города все же появились.

С самого начала было очевидно, что вся эта история не доставляет удовольствия представителям городской и районной администраций. Тем более, что судья Владимир Сурков, хорошо представляя себе масштаб проблемы (которая касается не одного лишь дома 91 по Галактионовской, но и рядом находящихся домов 89, 95,97) задал чиновникам ряд не очень приятных для них вопросов.

Для начала представитель городской администрации предоставила отзыв на исковое заявление. Но (вот незадачка!) администрация не приготовила экземпляр отзыва для истца, только для суда. Пришлось отдавать свой собственный экземпляр истцу, предварительно перефотографиров ав все страницы. Поразительное, высочайшее качество администрировани я демонстрирует муниципальная власть Самары.

А потом судья Владимир Сурков неожиданно (во всяком случае для представителей администрации) обратился к одному весьма интересному вопросу. Дело в том, что у дома 91 (который признан аварийным) общая стена с домом 89 (который аварийным не признан). В случае, если 91-й будет снесен, 89-й дом «повиснет в воздухе» и станет разрушаться. А между тем в доме 89 располагается солидная техническая организация, выполнившая в 2000 году за собственный счет капитальный ремонт здания. Очевидно, эта организация — тоже заинтересованное лицо, и желательно ее участие в процессе. На вопрос судьи «Что делать с домом 89?» представитель администрации города внятно ответить не смогла. «Надо посмотреть списки, кто знает? Вообще это не наш вопрос».

Интересные подробности поведала юридический представитель заявителя Ольга Леонова. Она ходатайствовала о предоставлении суду для обозрения других заключений фирмы ООО «ВолгаЭнергоСерв ис» (той, которая делала «обследование дома 91). На основании именно этого технического заключения межведомственная комиссия признала дом аварийным. Выяснилось, что тот же «ВолгаЭнергоСерв ис» по заказу Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) делал экспертизу еще нескольких домов по Галактионовской — например, 95-го и 97-го. Заявитель настаивает, что экспертиза проводилась формально, с вопиющим несоблюдением требований, стандартов и методики обследования. И предполагает, что фирма действует по тому же шаблону в других случаях. Поэтому и предлагает сравнить заключения «ВолгаЭнергоСерв иса» по другим домам. Возможно, все они совпадают с точностью до запятой. Действительно, чего себя утруждать, если заказчик экспертизы — влиятельнейший СОФЖИ, межведомственную комиссию устраивает и такое, нацарапанное на коленке, «техническое заключение». Администрации города и района тоже смотрят на все недоделки и нарушения «экспертов» сквозь пальцы. Представитель муниципалитета на заседании активно возражала против изучения экспертных заключений по другим домам, мотивируя это тем, что процесс касается лишь дома 91. Но все же в результате судья решил привлечь ООО «ВолгаЭнергоСерв ис» к участию в процессе, дабы представители компании могли пояснить, каким образом и по каким стандартам проводилось обследование.

Возник на заседании и вопрос о правомерности действий заказчика экспертизы — СОФЖИ. Ведь согласно действующему ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» обследование проводится в четко обозначенных случаях: при обнаружении видимой деформации сооружения (то есть, когда видно, что здание покосилось, начинает разваливаться на глазах, покрыто трещинами); в результате пожара или стихийного бедствия; по инициативе собственника объекта; при изменении технического назначения сооружения; по предписанию государственных органов строительного надзора. Ничего из перечисленного в доме 91, слава богу, не произошло. То есть, СОФЖИ заказал экспертизу по собственному хотению, преследуя не интересы жильцов, владельцев или муниципалитета, а имея, видимо, какие-то свои скрытые мотивы.

Следующее заседание назначено на 26 августа. Будем надеяться, там появятся представители ООО «ВолгаЭнергоСерв ис», и выяснятся новые подробности о сравнительно честных способах отъема собственности у граждан, которые используют самарские любители точечной застройки.