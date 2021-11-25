4 идеи физического отдыха зимой 2022 года

С возрастом каждый человек понимает, что главное в жизни — это здоровье. А наиболее эффективным способом его поддержания является активный образ жизни. Движение позволяет сохранять в течение продолжительного времени отличное самочувствие и бодрость духа.

Эффективные виды физических нагрузок в пожилом возрасте

Физический отдых для пожилого человека может быть разным, но ограничения в занятиях все-таки есть. Ведь возможности пенсионеров существенно отличаются от возможностей более молодых людей. Однако есть несколько идей активного и полезного отдыха для людей пожилого возраста.

Скандинавская ходьба

Таким видом спорта можно заниматься в любое время года, включая зимний период. Чтобы начать, необходимо обзавестись палками, теплее одеться — и можно отправляться на прогулку. А в компании товарищей даже ходьба на свежем воздухе превратится в настоящее удовольствие.

В отличие от обычной ходьбы, прогулка с палками активизирует основные мышцы посредством специальной техники постановки рук и ног. Таким образом, повышается выносливость организма, укрепляется опорно-двигательный аппарат, а также улучшается работа сердца и легких.

Плавание и аквааэробика

Польза водных занятий благотворно сказывается на всем организме. В процессе плавания задействуются все группы мышц, а также подключается активная работа сердца и легких. Кроме того, осуществляется сжигание жиров и наращивается здоровая мышечная масса.

Можно посещать занятия свободного плавания, а можно отдать предпочтение специализированной аквааэробике и регулярно заниматься с тренером. Такие тренировки подарят не только хорошее самочувствие, но и позитивное настроение.

Проживание в санаториях России

Пожалуй, самый приятный и легкий способ поддержать здоровье — посетить санаторий. Санаторно-курортное оздоровление способствует эффективному улучшению общего самочувствия людей пожилого возраста. К тому же это отдых в комфортных условиях и приятная атмосфера, которая благоприятно влияет на эмоциональное состояние.

Одним из таких санаториев является «Русский Бор» в г. Тольятти Самарской области. Специально разработанная программа учреждения позволяет грамотно спланировать санаторно курортное лечение для пенсионеров. Это не только активное времяпрепровождение, но и необходимая терапия. В зимний период это лучшее место для физического и эмоционального отдыха.