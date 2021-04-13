Статистика по COVID-19 на 13 апреля по Самаре и области

Статистика по Самарской области по COVID-19 не утешительна. За сутки число заболевших составило 194 человека. Данные на 13 апреля говорят о том, что за минувшие 24 часа умерло от коронавирусной инфекции 10 заболевших. 213 выздоровевших покинули стационары.

Всего за время эпидемии в области заболело 58 318 человек, выздоровело — 55 164 заболевших. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 1 265 человек.

Статистика по РФ говорит о том, что всего в стране за последние сутки заразилось 8 173 человек.

Выписались из больниц с положительной динамикой 9 611 человек. За сутки 338 человек скончалось.

За год, с начала пандемии в стране заболело 4 657 883 человека. Поправились после болезни 4 281 776 человек.

Умерло за все время пандемии 103 601 человек.

На днях сообщили, что для российских граждан закрыты перелеты на турецкие курорты до 1 июня. Это связано с увеличением числа заражений, в первую очередь, на территории самой Турции. Полеты прерываются с 15 апреля.

Фото: ria.ru