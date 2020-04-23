Автомобили Kia: хэтчбек Ceed и спортивный лифтбек Stinger

Южнокорейская компания предлагает широкую линейку автомобилей, от компактных седанов до кроссоверов и спортивных лифтбеков. Рассмотрим две популярные модели – Ceed и Stinger.

Хэтчбек Kia Ceed третьего поколения

Автомобиль Kia Ceed представлен в шести комплектациях, от классической версии (Classic) с базовыми характеристиками до Premium+ с широким набором дополнительных функций. Такой выбор позволяет покупателям подбирать оптимальную модель с учетом личных предпочтений и бюджета.

Купить KIA Ceed можно у официального дилера, предлагающего все комплектации. На сайте подробно описываются характеристики доступных версий, здесь же можно уточнить цены и отправить заявку.

Экстерьер

Хэтчбек отличается продуманным стильным дизайном: удачное сочетание решетки радиатора с LED-фарами, светодиодные ходовые огни, двухцветные 17-дюймовые легкосплавные диски.

Автомобиль оснащен панорамной крышей с удобным механизмом (работает от кнопки и фиксируется в любой заданной позиции). Для защиты от солнечных лучей предусмотрена дополнительная шторка.

Технологичный и комфортабельный салон

В салоне предусмотрен целый спектр Hi-Tech решений:

спутниковая навигационная система с сенсорным экраном;

мультимедийная система и климат контроль;

мощная акустика высокого класса;

беспроводная зарядка для мобильных устройств;

камера заднего вида и кнопки управления на руле.

Оснащение автомобиля Kia Ceed зависит от комплектации.

Стильный спортивный лифтбек Kia Stinger

Еще до выхода на рынок автомобиль Kia Stinger привлек колоссальное внимание со стороны специалистов, прессы и покупателей. Спортивный лифтбек отличается от всех моделей южнокорейского бренда, это яркая, динамичная и скоростная машина, выполненная в стиле Gran Turismo.

Еще несколько особенностей Kia Stinger

система полного привода;

18-дюймовые диски;

спортивный дизайн обоих бамперов;

бензиновый двигатель V6 с двумя турбинами (самый мощный в линейке).

Официальный дилер KIA в Воронеже предлагает шесть комплектаций модели. На сайте предусмотрена возможность записи на тест-драйв, что позволит лично оценить возможности спортивного автомобиля.

Лифтбек оснащается 8-степенчатой коробкой передач с маятниковым гасителем колебаний, снижающим вибрации и шум. Новинка обладает всеми преимуществами полноприводных авто – ускоренный старт, прекрасная маневренность и управляемость. Внутри салона созданы все условия для комфорта водителей и пассажиров: кожаная обивка, вентиляция и подогрев сидений, мультимедийный комплекс и пр.

Больше информации об автомобилях Kia читайте на сайте официального дилера. Консультируйтесь со специалистами по любым интересующим вопросам.