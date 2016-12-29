Новости

В Самаре увеличат тарифы на мытьё в банях

В Самаре увеличат тарифы на мытьё в банях

Согласно постановлению городской администрации, тарифы на помывки в общественных банях города в текущем году будут изменены дважды. В период с    

23.01.2017  27

В Самарской области открыт исправительный центр для осужденных к принудительным работам

Самарская область стала одним из восьми регионов России, где начал функционировать исправительный центр для осужденных по новому виду наказаний –    

20.01.2017  26

Отремонтируют набережную у Ладьи

Отремонтируют набережную у Ладьи

Четвертую очередь набережной реконструируют в рамках подготовки к ЧМ-2018, сообщает администрация города. Здесь появится фонтан и спортивные площадки. Ремонт набережной    

20.01.2017  19

В отношении губернатора Самарской области возбуждено дело силами антимонопольной службы

ФАС России возбудила дело в отношении губернатора Самарской области, группы лиц ПАО «Газпром» и Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.    

18.01.2017  40

Самарский университет изготовит “космическую” систему виброизоляции для новых российских тепловозов

Самарский университет изготовит “космическую” систему виброизоляции для новых российских тепловозов

Ученые Самарского университета разработают и изготовят систему виброизоляции для новейших тепловозов, производимых машиностроительным холдингом Группы Синара — АО «Синара-Транспортные Машины»    

10.01.2017  30

События

Этот стон у нас песней зовется

Этот стон у нас песней зовется

Молодой Сергей Михалков написал так: «На трамвайных поручнях граждане висят, «Мясо, рыба, овощи» — вывески гласят». Повезло молодому Сергею Михалкову.    

09.01.2017  372   2

Чья-то смерть

Об Иркутской трагедии  третьи сутки говорит вся Россия. Домохозяйки на кухнях, офисные дамы у корпоративных кофе-машин, дальнобойщики на заправках, и    

21.12.2016  768   1

Фанфурик зимой

Серега, второй по значимости алкоголик двора, выглядит залихватски в шерстяной балаклаве, надежно закрывающей лицо.  В Самаре холодно, минус двадцать пять,    

15.12.2016  637   1

Оторвемся по-сызрански

Где Сызрань, а где Самара, говорят им. Где Сызрань, а где Самара, повторяют они. В Самаре – законы, в Самаре    

13.12.2016  823

Неотложка

Медсанчасть №14 в Самаре найти довольно трудно. Чтобы достичь медсачастного крыльца, сначала нужно пересечь трамвайную линию, где весело, по-декабрьски, пристукивает    

08.12.2016  816   1

Экономически обоснованная стоимость

«Установить в 2016 году экономически обоснованную стоимость услуг: за пользование дворовыми канализированными туалетами из расчета на 1 человека в месяц    

05.12.2016  343

Слухи о смерти Самары вовсе не преувеличены

Пять кварталов исторического центра общей площадью 27 гектаров разрушат до основанья, а затем застроят многоэтажными домами. Проект медленного уничтожения старого    

22.11.2016  1525   1

Мария Рымарь вернулась в Самару

Белорусская миграционная служба постановила, что Мария Рымарь как иностранный гражданин не может находиться на территории республики более 90 суток, и    

16.11.2016  154

Солнце, воздух и вода не помогут никогда

По данным ВОЗ каждые десять секунд на планете умирает один диабетик. Международный день больного диабетом отмечается 14 ноября и должен    

16.11.2016  683

 Прилеплено

Узбекский квартал

Узбекский квартал

22.07.2016  3174

Ссылки

Люди

Самое глубокое метро 

Самое глубокое метро 

В Питере и вообще самое глубокое в стране метро, а станция Адмиралтейская – глубже всех, минус восемьдесят семь метров. Над    

19.01.2017  710

Вас тут не стояло!

Вас тут не стояло!

Недавно я залипла на грандиозном по супермаркетовским меркам скандале в ЛЕНТЕ: женщина в меховом, лихо заломленном берете, яростно пинала ногами    

17.01.2017  840

Вагончик тронется, вагончик тронется

Вагончик тронется, вагончик тронется

Семья из двух женщин неопределенной родственной связи и хорошенькой маленькой девочки с трудом и в прыжках умещает багаж на третью    

16.01.2017  1461

Новогодняя распродажа

Новогодняя распродажа

Автомобильная стоянка напротив торгового центра заставлена автомобилями так плотно, что новые соискатели места не имеют ни малейшего шанса, разве что    

30.12.2016  1546

День призывника

День призывника

В Германии дети в школе учатся страшное количество времени – тринадцать лет. В России дети не учатся в школе так    

28.12.2016  713

О ветхом жилище замолвите слово

О ветхом жилище замолвите слово

Семья Орловых проживала в ветхом доме. Это обнаружилось внезапно, после того, как площади земли под ветхим домом Орловых и соседних    

26.12.2016  531   2

Истории

Тот, кто чистит снег

Тот, кто чистит снег

Пять месяцев года в Самаре лежит снег. Снег – это хитрая вещь. Он не просто лежит при тихой погоде, как    

23.01.2017  932

Семейная история

Двоюродного деда хоронили в закрытом гробу. Об этом жарко шептались скудные гости похорон и особенно две бывших его жены и    

20.01.2017  880

Докомпьютерные игры

Докомпьютерные игры

Почти на неделю из-за гриппозной эпидемии продлили каникулы в Самаре, оставив счастливых школьников огульно предаваться зимним забавам на различного рода    

13.01.2017  370

Одна милицейская фуражка

Одна милицейская фуражка

… а Васька мне так-то был никто, даже не кузен и ни родственник, просто сын моей няньки, эта нянька меня    

11.01.2017  1151   1

Новогодние чудеса: пока три

Фирменный поезд «Жигули», известный своей зажиточностью, отправляется в столицу чуть позже шести вечера. Московские гости загрузились в купе повышенной комфортности,    

10.01.2017  969   1

Места

Голая правда

Голая правда

Женские дни – среда, пятница, воскресенье. Режим работы – с 8 утра до 10 вечера, причем с двенадцати до трех    

26.01.2017  666

Вниз с горы

Неприятности с отцами начинаются прямо на парковке у Склона; Склон – это такое странное место в Царевщине, где есть горы,    

18.01.2017  649

У Черного моря

У Черного моря

Анатомически Гаспра считается частью Ялты как городского округа. Но Ялта и Гаспра совершенно не похожи. Как своё лёгкое и пересаженная    

03.10.2016  429

За Волгу!

За Волгу!

Шесть способов обитания на том берегу: от буржуазного до нон-конформистского. две недели августа и обязательное в регионе бабье лето оставляю    

18.08.2016  469

Алкоголики — наш профиль

Уже в половине одиннадцатого утра около аккуратного крыльца центра толпятся недовольные мужчины в сопровождении испуганных женщин. Никто не пришел добровольно,    

04.08.2016  815