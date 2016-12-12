Министерство финансов подготовит поправки в законодательство и в Налоговый кодекс, предусматривающие введение акцизов на спиртосодержащую косметическую и аптечную продукцию, за
14.12.2016 97
13 декабря на пленарном заседании Самарской губернской думы на должность вице-губернатора, отвечающего за вопросы подготовки региона к чемпионату мира по
13.12.2016 84
Экстремально-низкие температуры воздуха зафиксированы 12 декабря в Самарской области: в селе Авангард (Алексеевский район) стоит мороз — 27,6°С (предыдущий минимум
13.12.2016 29
Синоптики предупреждают жителей Самарской области об аномальных холодах. Завтра в регионе – до минус 25 градусов, что ниже средних многолетних
12.12.2016 154
В ночь на 11 декабря в поселке Смышляевка Волжского района Самарской области на улице Озерной произошло нападение на домовладение начальника
12.12.2016 81
Об Иркутской трагедии третьи сутки говорит вся Россия. Домохозяйки на кухнях, офисные дамы у корпоративных кофе-машин, дальнобойщики на заправках, и
21.12.2016 741
1
Серега, второй по значимости алкоголик двора, выглядит залихватски в шерстяной балаклаве, надежно закрывающей лицо. В Самаре холодно, минус двадцать пять,
15.12.2016 620
Где Сызрань, а где Самара, говорят им. Где Сызрань, а где Самара, повторяют они. В Самаре – законы, в Самаре
13.12.2016 784
Медсанчасть №14 в Самаре найти довольно трудно. Чтобы достичь медсачастного крыльца, сначала нужно пересечь трамвайную линию, где весело, по-декабрьски, пристукивает
08.12.2016 803
1
«Установить в 2016 году экономически обоснованную стоимость услуг:
за пользование дворовыми канализированными туалетами из расчета на 1 человека в месяц
05.12.2016 333
Пять кварталов исторического центра общей площадью 27 гектаров разрушат до основанья, а затем застроят многоэтажными домами.
Проект медленного уничтожения старого
22.11.2016 1482
1
Белорусская миграционная служба постановила, что Мария Рымарь как иностранный гражданин не может находиться на территории республики более 90 суток, и
16.11.2016 150
По данным ВОЗ каждые десять секунд на планете умирает один диабетик. Международный день больного диабетом отмечается 14 ноября и должен
16.11.2016 681
Лучшим подарком, что получила Самара на странный праздник народного единства, стал циклон, вот уже вторые сутки методично засыпающий город снегом.
04.11.2016 327
1