В последний день января января Самарская Губернская дума VI созыва провела очередное заседание, на котором был почти единогласно (из 44 – всего 9 «против»)одобрен законопроект, предусматривающий «оптимизацию отдельных расходов средств регионального бюджета, связанных с выплатами, которые получают труженики тыла, ветераны труда, реабилитированные граждане, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и другие».
01.02.2017 178
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Согласно постановлению городской администрации, тарифы на помывки в общественных банях города в текущем году будут изменены дважды.
23.01.2017 38
Самарская область стала одним из восьми регионов России, где начал функционировать исправительный центр для осужденных по новому виду наказаний – принудительным работам.
20.01.2017 36
Четвертую очередь набережной реконструируют в рамках подготовки к ЧМ-2018, сообщает администрация города.
20.01.2017 22
ФАС России возбудила дело в отношении губернатора Самарской области, группы лиц ПАО «Газпром» и Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.
18.01.2017 46
Самарским пенсионерам урезали льготы на проезд общественным транспортом.
02.02.2017 745
В начале января студенты счастливо гуляют на каникулах, как сейчас, так и двадцать лет назад, а вот «на картошку» сейчас никого не отправляют, а двадцать лет назад только этим и занимались.
31.01.2017 358
Молодой Сергей Михалков написал так: «На трамвайных поручнях граждане висят, «Мясо, рыба, овощи» — вывески гласят».
09.01.2017 386
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Об Иркутской трагедии третьи сутки говорит вся Россия. Домохозяйки на кухнях, офисные дамы у корпоративных кофе-машин, дальнобойщики на заправках, и даже премьер министр Медведев не удержался и тоже сказал.
21.12.2016 772
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Серега, второй по значимости алкоголик двора, выглядит залихватски в шерстяной балаклаве, надежно закрывающей лицо.
15.12.2016 642
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Где Сызрань, а где Самара, говорят им. Где Сызрань, а где Самара, повторяют они.
13.12.2016 836
Медсанчасть №14 в Самаре найти довольно трудно. Чтобы достичь медсачастного крыльца, сначала нужно пересечь трамвайную линию, где весело, по-декабрьски, пристукивает ногами население и старик с лицом позднего К.
08.12.2016 817
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«Установить в 2016 году экономически обоснованную стоимость услуг:
за пользование дворовыми канализированными туалетами из расчета на 1 человека в месяц в рублях с учетом НДС в размере:
для жителей Самарского района — 1 523,86
для жителей Ленинского района — 1 049,55
для других районов городского округа Самара — 388,66»
(Из постановления администрации города от 25 февраля 2016 г.
05.12.2016 345
Пять кварталов исторического центра общей площадью 27 гектаров разрушат до основанья, а затем застроят многоэтажными домами.
22.11.2016 1537
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