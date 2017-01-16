Новости

В Самарской области приостановили выплаты льготникам

В Самарской области приостановили выплаты льготникам

В последний день января января Самарская Губернская дума VI созыва провела очередное заседание, на котором был почти единогласно (из 44 – всего 9 «против»)одобрен законопроект, предусматривающий «оптимизацию отдельных расходов средств регионального бюджета, связанных с выплатами, которые получают труженики тыла, ветераны труда, реабилитированные граждане, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и другие».    

01.02.2017  210   3

В Самаре увеличат тарифы на мытьё в банях

Согласно постановлению городской администрации, тарифы на помывки в общественных банях города в текущем году будут изменены дважды.     

23.01.2017  39

В Самарской области открыт исправительный центр для осужденных к принудительным работам

Самарская область стала одним из восьми регионов России, где начал функционировать исправительный центр для осужденных по новому виду наказаний – принудительным работам.    

20.01.2017  37

Отремонтируют набережную у Ладьи

Четвертую очередь набережной реконструируют в рамках подготовки к ЧМ-2018, сообщает администрация города.    

20.01.2017  22

В отношении губернатора Самарской области возбуждено дело силами антимонопольной службы

В отношении губернатора Самарской области возбуждено дело силами антимонопольной службы

ФАС России возбудила дело в отношении губернатора Самарской области, группы лиц ПАО «Газпром» и Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.    

18.01.2017  46

События

Иди домой, дедушка!

Иди домой, дедушка!

Самарским пенсионерам урезали льготы на проезд общественным транспортом.    

02.02.2017  777

Колхоз – дело добровольное

В начале января студенты счастливо гуляют на каникулах, как сейчас, так и двадцать лет назад, а вот «на картошку» сейчас никого не отправляют, а двадцать лет назад только этим и занимались.    

31.01.2017  373

Этот стон у нас песней зовется

Молодой Сергей Михалков написал так: «На трамвайных поручнях граждане висят, «Мясо, рыба, овощи» — вывески гласят».    

09.01.2017  386   2

Чья-то смерть

Об Иркутской трагедии  третьи сутки говорит вся Россия. Домохозяйки на кухнях, офисные дамы у корпоративных кофе-машин, дальнобойщики на заправках, и даже премьер министр Медведев не удержался и тоже сказал.    

21.12.2016  772   1

Фанфурик зимой

Серега, второй по значимости алкоголик двора, выглядит залихватски в шерстяной балаклаве, надежно закрывающей лицо.     

15.12.2016  643   1

Оторвемся по-сызрански

Где Сызрань, а где Самара, говорят им. Где Сызрань, а где Самара, повторяют они.    

13.12.2016  836

Неотложка

Медсанчасть №14 в Самаре найти довольно трудно. Чтобы достичь медсачастного крыльца, сначала нужно пересечь трамвайную линию, где весело, по-декабрьски, пристукивает ногами население и старик с лицом позднего К.    

08.12.2016  817   1

Экономически обоснованная стоимость

«Установить в 2016 году экономически обоснованную стоимость услуг: за пользование дворовыми канализированными туалетами из расчета на 1 человека в месяц в рублях с учетом НДС в размере: для жителей Самарского района — 1 523,86 для жителей Ленинского района — 1 049,55 для других районов городского округа Самара — 388,66» (Из постановления администрации города от 25 февраля 2016 г.    

05.12.2016  345

Слухи о смерти Самары вовсе не преувеличены

Пять кварталов исторического центра общей площадью 27 гектаров разрушат до основанья, а затем застроят многоэтажными домами.    

22.11.2016  1541   1

 Прилеплено

Узбекский квартал

Узбекский квартал

22.07.2016  3175

Ссылки

Люди

Адрес: БОМЖ

Адрес: БОМЖ

Мы здесь, а они – там. Мы закрываем за собой железную дверь квартиры, пластиковую дверь офиса, загружаем ноутбук, включаем чайник, откупориваем вино и разливаем по правильным бокалам.    

02.02.2017  1121

Недетский сад

Недетский сад

Аня выходит из квартиры, сжимая в руках разводной ключ. Аня ничего не слесарь по профессии, наоборот — воспитатель в детском саду.    

01.02.2017  1451

Нет огорода, нет бузины

Нет огорода, нет бузины

Законопроект, регламентирующий порядок изъятия у граждан земельных участков за долги, а также о «безкомпенсационном изъятии земель, которые владельцы используют «нерационально», был принят Госдумой и одобрен Совфедом еще в 2013 году.      

30.01.2017  1397

Самое глубокое метро 

Самое глубокое метро 

В Питере и вообще самое глубокое в стране метро, а станция Адмиралтейская – глубже всех, минус восемьдесят семь метров.    

19.01.2017  733

Вас тут не стояло!

Вас тут не стояло!

Недавно я залипла на грандиозном по супермаркетовским меркам скандале в ЛЕНТЕ: женщина в меховом, лихо заломленном берете, яростно пинала ногами продуктовую тележку и кричала охране и кассирам, все буквально всполошились.    

17.01.2017  868

Вагончик тронется, вагончик тронется

Вагончик тронется, вагончик тронется

Семья из двух женщин неопределенной родственной связи и хорошенькой маленькой девочки с трудом и в прыжках умещает багаж на третью полку.    

16.01.2017  1481

Истории

Тот, кто чистит снег

Тот, кто чистит снег

Пять месяцев года в Самаре лежит снег. Снег – это хитрая вещь. Он не просто лежит при тихой погоде, как мог бы лежать где-нибудь в районе Оймякона, местный снег имеет обыкновение растаять, замерзнуть, и снова растаять, чтобы уже окончательно превратить тротуары в катки сложной топографии.    

23.01.2017  977

Семейная история

Двоюродного деда хоронили в закрытом гробу. Об этом жарко шептались скудные гости похорон и особенно две бывших его жены и неожиданная вдова – все думали, он тогда развелся, а он не развелся, просто разошлись, и все.    

20.01.2017  928

Докомпьютерные игры

Докомпьютерные игры

Почти на неделю из-за гриппозной эпидемии продлили каникулы в Самаре, оставив счастливых школьников огульно предаваться зимним забавам на различного рода гаджетах.    

13.01.2017  379

Одна милицейская фуражка

Одна милицейская фуражка

… а Васька мне так-то был никто, даже не кузен и ни родственник, просто сын моей няньки, эта нянька меня вырастила до школы, а потом случайно поселилась по соседству и продолжала подращивать вместо группы продленного дня, и ее сын постоянно болтался рядом, так мы и жили.    

11.01.2017  1163   1

Новогодние чудеса: пока три

Фирменный поезд «Жигули», известный своей зажиточностью, отправляется в столицу чуть позже шести вечера.    

10.01.2017  977   1

Места

Голая правда

Голая правда

Женские дни – среда, пятница, воскресенье. Режим работы – с 8 утра до 10 вечера, причем с двенадцати до трех – перерыв.    

26.01.2017  1292

Вниз с горы

Неприятности с отцами начинаются прямо на парковке у Склона; Склон – это такое странное место в Царевщине, где есть горы, подъемники, инструкторы по горным лыжам и дают на прокат всякое спортивное оборудование и инвентарь.    

18.01.2017  660

У Черного моря

У Черного моря

Анатомически Гаспра считается частью Ялты как городского округа.    

03.10.2016  430

За Волгу!

За Волгу!

Шесть способов обитания на том берегу: от буржуазного до нон-конформистского. две недели августа и обязательное в регионе бабье лето оставляю шанс для самого последнего трудоголика и дам в легкой депрессии.    

18.08.2016  471

Алкоголики — наш профиль

Уже в половине одиннадцатого утра около аккуратного крыльца центра толпятся недовольные мужчины в сопровождении испуганных женщин.    

04.08.2016  816