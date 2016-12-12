В ночь на 11 декабря в поселке Смышляевка Волжского района Самарской области на улице Озерной произошло нападение на домовладение начальника

Синоптики предупреждают жителей Самарской области об аномальных холодах. Завтра в регионе – до минус 25 градусов, что ниже средних многолетних

‍Экстремально-низкие температуры воздуха зафиксированы 12 декабря в Самарской области: в селе Авангард (Алексеевский район) стоит мороз — 27,6°С (предыдущий минимум

13 декабря ­на пленарном заседани­и Самарской губернско­й думы на должност­ь вице-губернатора, отвечающего за вопросы­ подготовки региона к­ чемпионату мира по

Министерство финансов подготовит поправки в законодательство и в Налоговый кодекс, предусматривающие введение акцизов на спиртосодержащую косметическую и аптечную продукцию, за

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Чья-то смерть Об Иркутской трагедии третьи сутки говорит вся Россия. Домохозяйки на кухнях, офисные дамы у корпоративных кофе-машин, дальнобойщики на заправках, и 21.12.2016 752 1

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