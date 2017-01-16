Самарская область стала одним из восьми регионов России, где начал функционировать исправительный центр для осужденных по новому виду наказаний – принудительным работам.

Согласно постановлению городской администрации, тарифы на помывки в общественных банях города в текущем году будут изменены дважды.

В последний день января января Самарская Губернская дума VI созыва провела очередное заседание, на котором был почти единогласно (из 44 – всего 9 «против»)одобрен законопроект, предусматривающий «оптимизацию отдельных расходов средств регионального бюджета, связанных с выплатами, которые получают труженики тыла, ветераны труда, реабилитированные граждане, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и другие».

События

Колхоз – дело добровольное В начале января студенты счастливо гуляют на каникулах, как сейчас, так и двадцать лет назад, а вот «на картошку» сейчас никого не отправляют, а двадцать лет назад только этим и занимались. 31.01.2017 373

Чья-то смерть Об Иркутской трагедии третьи сутки говорит вся Россия. Домохозяйки на кухнях, офисные дамы у корпоративных кофе-машин, дальнобойщики на заправках, и даже премьер министр Медведев не удержался и тоже сказал. 21.12.2016 772 1

Фанфурик зимой Серега, второй по значимости алкоголик двора, выглядит залихватски в шерстяной балаклаве, надежно закрывающей лицо. 15.12.2016 643 1

Оторвемся по-сызрански Где Сызрань, а где Самара, говорят им. Где Сызрань, а где Самара, повторяют они. 13.12.2016 836

Неотложка Медсанчасть №14 в Самаре найти довольно трудно. Чтобы достичь медсачастного крыльца, сначала нужно пересечь трамвайную линию, где весело, по-декабрьски, пристукивает ногами население и старик с лицом позднего К. 08.12.2016 817 1

Экономически обоснованная стоимость «Установить в 2016 году экономически обоснованную стоимость услуг: за пользование дворовыми канализированными туалетами из расчета на 1 человека в месяц в рублях с учетом НДС в размере: для жителей Самарского района — 1 523,86 для жителей Ленинского района — 1 049,55 для других районов городского округа Самара — 388,66» (Из постановления администрации города от 25 февраля 2016 г. 05.12.2016 345