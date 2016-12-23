Новости

Самарский университет изготовит “космическую” систему виброизоляции для новых российских тепловозов

Самарский университет изготовит “космическую” систему виброизоляции для новых российских тепловозов

Ученые Самарского университета разработают и изготовят систему виброизоляции для новейших тепловозов, производимых машиностроительным холдингом Группы Синара — АО «Синара-Транспортные Машины»    

10.01.2017  25

Фанфурики обложат акцизом. Возможно

Министерство финансов подготовит поправки в законодательство и в Налоговый кодекс, предусматривающие введение акцизов на спиртосодержащую косметическую и аптечную продукцию, за     

14.12.2016  101

Штаб оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018 возглавит Александр Фетисов

Штаб оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018 возглавит Александр Фетисов

13 декабря ­на пленарном заседани­и Самарской губернско­й думы на должност­ь вице-губернатора, отвечающего за вопросы­ подготовки региона к­ чемпионату мира по    

13.12.2016  87

Самара бьёт рекорды по морозу

‍Экстремально-низкие температуры воздуха зафиксированы 12 декабря в Самарской области: в селе Авангард (Алексеевский район) стоит мороз — 27,6°С (предыдущий минимум     

13.12.2016  31

Внимание, аномальный мороз.

Внимание, аномальный мороз.

Синоптики предупреждают жителей Самарской области об аномальных холодах. Завтра в регионе – до минус 25 градусов, что ниже средних многолетних    

12.12.2016  155

События

Этот стон у нас песней зовется

Этот стон у нас песней зовется

Молодой Сергей Михалков написал так: «На трамвайных поручнях граждане висят, «Мясо, рыба, овощи» — вывески гласят». Повезло молодому Сергею Михалкову.    

09.01.2017  348   2

Чья-то смерть

Об Иркутской трагедии  третьи сутки говорит вся Россия. Домохозяйки на кухнях, офисные дамы у корпоративных кофе-машин, дальнобойщики на заправках, и    

21.12.2016  764   1

Фанфурик зимой

Серега, второй по значимости алкоголик двора, выглядит залихватски в шерстяной балаклаве, надежно закрывающей лицо.  В Самаре холодно, минус двадцать пять,    

15.12.2016  632   1

Оторвемся по-сызрански

Где Сызрань, а где Самара, говорят им. Где Сызрань, а где Самара, повторяют они. В Самаре – законы, в Самаре    

13.12.2016  807

Неотложка

Медсанчасть №14 в Самаре найти довольно трудно. Чтобы достичь медсачастного крыльца, сначала нужно пересечь трамвайную линию, где весело, по-декабрьски, пристукивает    

08.12.2016  809   1

Экономически обоснованная стоимость

«Установить в 2016 году экономически обоснованную стоимость услуг: за пользование дворовыми канализированными туалетами из расчета на 1 человека в месяц    

05.12.2016  339

Слухи о смерти Самары вовсе не преувеличены

Пять кварталов исторического центра общей площадью 27 гектаров разрушат до основанья, а затем застроят многоэтажными домами. Проект медленного уничтожения старого    

22.11.2016  1510   1

Мария Рымарь вернулась в Самару

Белорусская миграционная служба постановила, что Мария Рымарь как иностранный гражданин не может находиться на территории республики более 90 суток, и    

16.11.2016  152

Солнце, воздух и вода не помогут никогда

По данным ВОЗ каждые десять секунд на планете умирает один диабетик. Международный день больного диабетом отмечается 14 ноября и должен    

16.11.2016  682

 Прилеплено

Узбекский квартал

Узбекский квартал

22.07.2016  3174

Ссылки

Люди

Вагончик тронется, вагончик тронется

Вагончик тронется, вагончик тронется

Семья из двух женщин неопределенной родственной связи и хорошенькой маленькой девочки с трудом и в прыжках умещает багаж на третью    

16.01.2017  965

Новогодняя распродажа

Новогодняя распродажа

Автомобильная стоянка напротив торгового центра заставлена автомобилями так плотно, что новые соискатели места не имеют ни малейшего шанса, разве что    

30.12.2016  1525

День призывника

День призывника

В Германии дети в школе учатся страшное количество времени – тринадцать лет. В России дети не учатся в школе так    

28.12.2016  710

О ветхом жилище замолвите слово

О ветхом жилище замолвите слово

Семья Орловых проживала в ветхом доме. Это обнаружилось внезапно, после того, как площади земли под ветхим домом Орловых и соседних    

26.12.2016  523   2

Зимуем тут

Зимуем тут

У стены исторической постройки каменного дома скручен в тугой рулон матрас, видавший виды. На матрасе сидит мужчина типа БОМЖ в    

09.12.2016  1205

Макропроблемы с микрокредитами. Три истории

Макропроблемы с микрокредитами. Три истории

Более двух миллионов россиян находятся в микро-кредитном плену. Два миллиона – это два больших города. Два больших города, каждый житель    

23.11.2016  1576   1

Истории

Докомпьютерные игры

Докомпьютерные игры

Почти на неделю из-за гриппозной эпидемии продлили каникулы в Самаре, оставив счастливых школьников огульно предаваться зимним забавам на различного рода    

13.01.2017  326

Одна милицейская фуражка

… а Васька мне так-то был никто, даже не кузен и ни родственник, просто сын моей няньки, эта нянька меня    

11.01.2017  1100   1

Новогодние чудеса: пока три

Новогодние чудеса: пока три

Фирменный поезд «Жигули», известный своей зажиточностью, отправляется в столицу чуть позже шести вечера. Московские гости загрузились в купе повышенной комфортности,    

10.01.2017  945   1

Открытый финал

Открытый финал

Например: глубоко образованная женщина, преподаватель высшей школы, кандидат и почти уже доктор наук, заместитель заведующего кафедрой, увлеченная какой-нибудь тематикой, интересной    

29.12.2016  2318

Последняя история Веры

Через пару лет я бы сказала, что она похожа на исполнительницу песен Марину Хлебникову, только немного постарше, а тогда я    

26.12.2016  1859

Места

У Черного моря

У Черного моря

Анатомически Гаспра считается частью Ялты как городского округа. Но Ялта и Гаспра совершенно не похожи. Как своё лёгкое и пересаженная    

03.10.2016  423

За Волгу!

Шесть способов обитания на том берегу: от буржуазного до нон-конформистского. две недели августа и обязательное в регионе бабье лето оставляю    

18.08.2016  467

Алкоголики - наш профиль

Алкоголики — наш профиль

Уже в половине одиннадцатого утра около аккуратного крыльца центра толпятся недовольные мужчины в сопровождении испуганных женщин. Никто не пришел добровольно,    

04.08.2016  814

Изба-гадальня

Изба-гадальня

Лет пять назад рядом с домом открылась кулинария-столовая, из простых. Все знают такие кулинарии-столовые: обширный холодильный прилавок заполнен курами провансаль,    

23.07.2016  842

Люди идут по свету

Бодро вспрыгивая в поезд с половиной жареной курицы, увернутой в фольгу, флягой коньяку и разменной монетой на чай от РЖД,    

18.07.2016  460