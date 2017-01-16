Новости

В Самарской области приостановили выплаты льготникам

В Самарской области приостановили выплаты льготникам

В последний день января января Самарская Губернская дума VI созыва провела очередное заседание, на котором был почти единогласно (из 44 – всего 9 «против»)одобрен законопроект, предусматривающий «оптимизацию отдельных расходов средств регионального бюджета, связанных с выплатами, которые получают труженики тыла, ветераны труда, реабилитированные граждане, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и другие».    

01.02.2017  89

В Самаре увеличат тарифы на мытьё в банях

Согласно постановлению городской администрации, тарифы на помывки в общественных банях города в текущем году будут изменены дважды.     

23.01.2017  38

В Самарской области открыт исправительный центр для осужденных к принудительным работам

Самарская область стала одним из восьми регионов России, где начал функционировать исправительный центр для осужденных по новому виду наказаний – принудительным работам.    

20.01.2017  36

Отремонтируют набережную у Ладьи

Четвертую очередь набережной реконструируют в рамках подготовки к ЧМ-2018, сообщает администрация города.    

20.01.2017  22

В отношении губернатора Самарской области возбуждено дело силами антимонопольной службы

В отношении губернатора Самарской области возбуждено дело силами антимонопольной службы

ФАС России возбудила дело в отношении губернатора Самарской области, группы лиц ПАО «Газпром» и Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.    

18.01.2017  45

События

Колхоз – дело добровольное

Колхоз – дело добровольное

В начале января студенты счастливо гуляют на каникулах, как сейчас, так и двадцать лет назад, а вот «на картошку» сейчас никого не отправляют, а двадцать лет назад только этим и занимались.    

31.01.2017  332

Этот стон у нас песней зовется

Молодой Сергей Михалков написал так: «На трамвайных поручнях граждане висят, «Мясо, рыба, овощи» — вывески гласят».    

09.01.2017  383   2

Чья-то смерть

Об Иркутской трагедии  третьи сутки говорит вся Россия. Домохозяйки на кухнях, офисные дамы у корпоративных кофе-машин, дальнобойщики на заправках, и даже премьер министр Медведев не удержался и тоже сказал.    

21.12.2016  772   1

Фанфурик зимой

Серега, второй по значимости алкоголик двора, выглядит залихватски в шерстяной балаклаве, надежно закрывающей лицо.     

15.12.2016  640   1

Оторвемся по-сызрански

Где Сызрань, а где Самара, говорят им. Где Сызрань, а где Самара, повторяют они.    

13.12.2016  833

Неотложка

Медсанчасть №14 в Самаре найти довольно трудно. Чтобы достичь медсачастного крыльца, сначала нужно пересечь трамвайную линию, где весело, по-декабрьски, пристукивает ногами население и старик с лицом позднего К.    

08.12.2016  817   1

Экономически обоснованная стоимость

«Установить в 2016 году экономически обоснованную стоимость услуг: за пользование дворовыми канализированными туалетами из расчета на 1 человека в месяц в рублях с учетом НДС в размере: для жителей Самарского района — 1 523,86 для жителей Ленинского района — 1 049,55 для других районов городского округа Самара — 388,66» (Из постановления администрации города от 25 февраля 2016 г.    

05.12.2016  345

Слухи о смерти Самары вовсе не преувеличены

Пять кварталов исторического центра общей площадью 27 гектаров разрушат до основанья, а затем застроят многоэтажными домами.    

22.11.2016  1536   1

Мария Рымарь вернулась в Самару

Белорусская миграционная служба постановила, что Мария Рымарь как иностранный гражданин не может находиться на территории республики более 90 суток, и Мария отправилась домой — к своему большому счастью.    

16.11.2016  156

 Прилеплено

Узбекский квартал

Узбекский квартал

22.07.2016  3175

Ссылки

Люди

Недетский сад

Недетский сад

Аня выходит из квартиры, сжимая в руках разводной ключ. Аня ничего не слесарь по профессии, наоборот — воспитатель в детском саду.    

01.02.2017  1050

Нет огорода, нет бузины

Нет огорода, нет бузины

Законопроект, регламентирующий порядок изъятия у граждан земельных участков за долги, а также о «безкомпенсационном изъятии земель, которые владельцы используют «нерационально», был принят Госдумой и одобрен Совфедом еще в 2013 году.      

30.01.2017  1369

Самое глубокое метро 

Самое глубокое метро 

В Питере и вообще самое глубокое в стране метро, а станция Адмиралтейская – глубже всех, минус восемьдесят семь метров.    

19.01.2017  732

Вас тут не стояло!

Вас тут не стояло!

Недавно я залипла на грандиозном по супермаркетовским меркам скандале в ЛЕНТЕ: женщина в меховом, лихо заломленном берете, яростно пинала ногами продуктовую тележку и кричала охране и кассирам, все буквально всполошились.    

17.01.2017  859

Вагончик тронется, вагончик тронется

Вагончик тронется, вагончик тронется

Семья из двух женщин неопределенной родственной связи и хорошенькой маленькой девочки с трудом и в прыжках умещает багаж на третью полку.    

16.01.2017  1476

Новогодняя распродажа

Новогодняя распродажа

Автомобильная стоянка напротив торгового центра заставлена автомобилями так плотно, что новые соискатели места не имеют ни малейшего шанса, разве что кто-то сковырнется с места и тронется в путь, увезя в багажнике восемь штук гигантских пакетов, битком набитых рыжими мандаринами, морожеными утками, и елочными игрушками: шарами и колокольцами.    

30.12.2016  1552

Истории

Тот, кто чистит снег

Тот, кто чистит снег

Пять месяцев года в Самаре лежит снег. Снег – это хитрая вещь. Он не просто лежит при тихой погоде, как мог бы лежать где-нибудь в районе Оймякона, местный снег имеет обыкновение растаять, замерзнуть, и снова растаять, чтобы уже окончательно превратить тротуары в катки сложной топографии.    

23.01.2017  969

Семейная история

Двоюродного деда хоронили в закрытом гробу. Об этом жарко шептались скудные гости похорон и особенно две бывших его жены и неожиданная вдова – все думали, он тогда развелся, а он не развелся, просто разошлись, и все.    

20.01.2017  920

Докомпьютерные игры

Докомпьютерные игры

Почти на неделю из-за гриппозной эпидемии продлили каникулы в Самаре, оставив счастливых школьников огульно предаваться зимним забавам на различного рода гаджетах.    

13.01.2017  379

Одна милицейская фуражка

Одна милицейская фуражка

… а Васька мне так-то был никто, даже не кузен и ни родственник, просто сын моей няньки, эта нянька меня вырастила до школы, а потом случайно поселилась по соседству и продолжала подращивать вместо группы продленного дня, и ее сын постоянно болтался рядом, так мы и жили.    

11.01.2017  1159   1

Новогодние чудеса: пока три

Фирменный поезд «Жигули», известный своей зажиточностью, отправляется в столицу чуть позже шести вечера.    

10.01.2017  975   1

Места

Голая правда

Голая правда

Женские дни – среда, пятница, воскресенье. Режим работы – с 8 утра до 10 вечера, причем с двенадцати до трех – перерыв.    

26.01.2017  1259

Вниз с горы

Неприятности с отцами начинаются прямо на парковке у Склона; Склон – это такое странное место в Царевщине, где есть горы, подъемники, инструкторы по горным лыжам и дают на прокат всякое спортивное оборудование и инвентарь.    

18.01.2017  658

У Черного моря

У Черного моря

Анатомически Гаспра считается частью Ялты как городского округа.    

03.10.2016  430

За Волгу!

За Волгу!

Шесть способов обитания на том берегу: от буржуазного до нон-конформистского. две недели августа и обязательное в регионе бабье лето оставляю шанс для самого последнего трудоголика и дам в легкой депрессии.    

18.08.2016  469

Алкоголики — наш профиль

Уже в половине одиннадцатого утра около аккуратного крыльца центра толпятся недовольные мужчины в сопровождении испуганных женщин.    

04.08.2016  815