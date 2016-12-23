Министерство финансов подготовит поправки в законодательство и в Налоговый кодекс, предусматривающие введение акцизов на спиртосодержащую косметическую и аптечную продукцию, за

Ученые Самарского университета разработают и изготовят систему виброизоляции для новейших тепловозов, производимых машиностроительным холдингом Группы Синара — АО «Синара-Транспортные Машины»

ФАС России возбудила дело в отношении губернатора Самарской области, группы лиц ПАО «Газпром» и Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.

Четвертую очередь набережной реконструируют в рамках подготовки к ЧМ-2018, сообщает администрация города. Здесь появится фонтан и спортивные площадки. Ремонт набережной

Самарская область стала одним из восьми регионов России, где начал функционировать исправительный центр для осужденных по новому виду наказаний –

События

Чья-то смерть Об Иркутской трагедии третьи сутки говорит вся Россия. Домохозяйки на кухнях, офисные дамы у корпоративных кофе-машин, дальнобойщики на заправках, и 21.12.2016 766 1

Фанфурик зимой Серега, второй по значимости алкоголик двора, выглядит залихватски в шерстяной балаклаве, надежно закрывающей лицо. В Самаре холодно, минус двадцать пять, 15.12.2016 632 1

Оторвемся по-сызрански Где Сызрань, а где Самара, говорят им. Где Сызрань, а где Самара, повторяют они. В Самаре – законы, в Самаре 13.12.2016 817

Неотложка Медсанчасть №14 в Самаре найти довольно трудно. Чтобы достичь медсачастного крыльца, сначала нужно пересечь трамвайную линию, где весело, по-декабрьски, пристукивает 08.12.2016 813 1

Экономически обоснованная стоимость «Установить в 2016 году экономически обоснованную стоимость услуг: за пользование дворовыми канализированными туалетами из расчета на 1 человека в месяц 05.12.2016 342

Слухи о смерти Самары вовсе не преувеличены Пять кварталов исторического центра общей площадью 27 гектаров разрушат до основанья, а затем застроят многоэтажными домами. Проект медленного уничтожения старого 22.11.2016 1520 1

Мария Рымарь вернулась в Самару Белорусская миграционная служба постановила, что Мария Рымарь как иностранный гражданин не может находиться на территории республики более 90 суток, и 16.11.2016 153