Согласно постановлению городской администрации, тарифы на помывки в общественных банях города в текущем году будут изменены дважды. В период с
23.01.2017 27
Самарская область стала одним из восьми регионов России, где начал функционировать исправительный центр для осужденных по новому виду наказаний –
20.01.2017 26
Четвертую очередь набережной реконструируют в рамках подготовки к ЧМ-2018, сообщает администрация города. Здесь появится фонтан и спортивные площадки.
Ремонт набережной
20.01.2017 19
ФАС России возбудила дело в отношении губернатора Самарской области, группы лиц ПАО «Газпром» и Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.
18.01.2017 40
Ученые Самарского университета разработают и изготовят систему виброизоляции для новейших тепловозов, производимых машиностроительным холдингом Группы Синара — АО «Синара-Транспортные Машины»
10.01.2017 30
Молодой Сергей Михалков написал так: «На трамвайных поручнях граждане висят, «Мясо, рыба, овощи» — вывески гласят». Повезло молодому Сергею Михалкову.
09.01.2017 372
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Об Иркутской трагедии третьи сутки говорит вся Россия. Домохозяйки на кухнях, офисные дамы у корпоративных кофе-машин, дальнобойщики на заправках, и
21.12.2016 768
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Серега, второй по значимости алкоголик двора, выглядит залихватски в шерстяной балаклаве, надежно закрывающей лицо. В Самаре холодно, минус двадцать пять,
15.12.2016 637
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Где Сызрань, а где Самара, говорят им. Где Сызрань, а где Самара, повторяют они. В Самаре – законы, в Самаре
13.12.2016 823
Медсанчасть №14 в Самаре найти довольно трудно. Чтобы достичь медсачастного крыльца, сначала нужно пересечь трамвайную линию, где весело, по-декабрьски, пристукивает
08.12.2016 816
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«Установить в 2016 году экономически обоснованную стоимость услуг:
за пользование дворовыми канализированными туалетами из расчета на 1 человека в месяц
05.12.2016 343
Пять кварталов исторического центра общей площадью 27 гектаров разрушат до основанья, а затем застроят многоэтажными домами.
Проект медленного уничтожения старого
22.11.2016 1525
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Белорусская миграционная служба постановила, что Мария Рымарь как иностранный гражданин не может находиться на территории республики более 90 суток, и
16.11.2016 154
По данным ВОЗ каждые десять секунд на планете умирает один диабетик. Международный день больного диабетом отмечается 14 ноября и должен
16.11.2016 683